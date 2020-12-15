Ударная доза положительных эмоций: юморные анекдоты на утро

В 1874 году хоккеисты впервые стали пользоваться раковиной для защиты паха. В 1974 году они впервые стали пользоваться шлемом. То есть прошло сто лет, прежде чем они сообразили, что мозг также является жизненно важным органом.

Если ваша любимая кофточка после стирки стала мала, то не спешите ремонтировать стиральную машину, возможно в данной ситуации виноват холодильник.

Когда уже в магазинах будет продаваться сухой корм для человека, со всеми витаминами и нужными микроэлементами? И на упаковке чтоб было обозначено: этот для молодых, а этот для взрослых, с чувствительным пищеварением и для тех, у кого нет секса.

Каждый Новый год у нас с друзьями есть традиция планировать празднование новогодней ночи вместе а потом сливаться по одному и праздновать по отдельности.

А помните лет 10-20 назад вот эти разговорчики про профессию будущего? Программист, дизайнер, биоинженер. Люди всегда были о себе слишком высокого мнения. Профессией будущего оказался курьер.