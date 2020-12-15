Для тех, кто внезапно загрустил: подборка смешных анекдотов

Хозяйке на заметку:

Какими бы интересными ни были научные факты, лучше не рассказывать их во время секса.

Жена решила приготовить булгур, а меня теперь не отпускает мысль что это название придумали голуби.

– Алло! Я ваш сосед сверху. Сколько можно! Немедленно прекратите ваше пиликанье! Если это пиликанье и дальше будет продолжаться, у меня крыша съедет!

– Уже съехала. Скрипку продали неделю назад.

Раньше было приятно найти в зимней куртке завалявшуюся купюру, а с 2021 года приятным сюрпризом станет почти не ношенная маска в весенней куртке.

— Света, а где ты нашла этого обеспеченного мужчину?

— Стояла тупо у магазина, смотрела.

— Ну и как ты его вычислила из толпы других?

— Надел маску на входе, вышел — выкинул.