Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты

Врач говорит жене своего пациента:

- Ваш супруг не должен пить очень крепкий кофе. Это его возбуждает, и он нервничает.

- Но, доктор, если бы вы знали, как он нервничает, когда я наливаю ему слабый кофе!

«А платье у тебя не очень"- сказала ей свекровь в день свадьбы. 'Ничего, в следующий раз будет лучше! ' — ответила она.

Пандемию, которая была диагностирована неточными тестами, планируют победить непроверенной вакциной.

Хаос — это разновидность порядка, правила которого пока не изучены.

С циклопами тяжело общаться. Невозможно понять, циклоп тебе подмигнул, или просто моргнул...