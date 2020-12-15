Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты

Врач говорит жене своего пациента:
- Ваш супруг не должен пить очень крепкий кофе. Это его возбуждает, и он нервничает.
- Но, доктор, если бы вы знали, как он нервничает, когда я наливаю ему слабый кофе!
«А платье у тебя не очень"- сказала ей свекровь в день свадьбы. 'Ничего, в следующий раз будет лучше! ' — ответила она.
Пандемию, которая была диагностирована неточными тестами, планируют победить непроверенной вакциной.
Хаос — это разновидность порядка, правила которого пока не изучены.
С циклопами тяжело общаться. Невозможно понять, циклоп тебе подмигнул, или просто моргнул...