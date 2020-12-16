Не оставьте грусти шансов: подборка смешных анекдотов

Вот как она за полторы минуты поняла, что я плохой любовник?

Этот год меня так сильно утомил, что январь я начну с таких продуктивных занятий, как сон после еды и еда после сна.

Работать – это когда к концу рабочей смены на телефоне остается 95% заряда.

Если вы знакомитесь в Интернете с симпатичной женщиной и на вопрос, какой у неё IQ, она отвечает: “Четвёртый…”, ничего больше не объясняйте, не задавайте ей никаких вопросов, просто зовите в гости!

Михаил Афанасьевич Булгаков по профессии был врачом, а прославился как писатель. Вот что бывает, когда у врача разборчивый почерк.