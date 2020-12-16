Посмейтесь от души: вечерние анекдоты

У сантехника Миши была кличка "Котенок", потому что его часто находили на улице и приносили домой.

При дрессировке кошки главное - сделать вид, что вы отдали именно ту команду, которую она выполнила.

Встретив в лесу медведя, начните раздавать листовки. Он сделает вид, что не заметил вас и пройдёт мимо.

Парень: - Мы бы хотели снять номер на две минуты.

- Но это же невозможно!

Девушка (мрачно): - Поверьте мне, возможно…

Напился до того, что двоится в глазах? Самое время пересчитать свои деньги. Пусть ненадолго, но станешь богаче.