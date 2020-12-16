Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения знаменитого "Гимна Рождества" (видео)
"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения (видео)
Заря выбила Десну из Кубка Украины (видео)
Заря выбила Десну из Кубка Украины (видео)

Посмейтесь от души: вечерние анекдоты

Посмейтесь от души: вечерние анекдоты
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф

У сантехника Миши была кличка "Котенок", потому что его часто находили на улице и приносили домой.

При дрессировке кошки главное - сделать вид, что вы отдали именно ту команду, которую она выполнила.

Встретив в лесу медведя, начните раздавать листовки. Он сделает вид, что не заметил вас и пройдёт мимо.

Парень: - Мы бы хотели снять номер на две минуты.

- Но это же невозможно!

Девушка (мрачно): - Поверьте мне, возможно…

Не оставьте грусти шансов: подборка смешных анекдотов

Напился до того, что двоится в глазах? Самое время пересчитать свои деньги. Пусть ненадолго, но станешь богаче.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И с этими людьми мы в Минске пытаемся договариваться": журналист показал смешное видео по мотивам отравления Навального
02 Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
03 Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты
04 Новейшее российское оружие впервые замечено наблюдателями ОБСЕ на Донбассе
05 "Хорошо, что эти неизвестные не изнасиловали полицейских": инцидент в Умани разозлил сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский стал «разочарованием 2020 года»: результаты опроса
Зеленский стал «разочарованием 2020 года»: результаты опроса
В Telegram произошел новый сбой
В Telegram произошел новый сбой
Самолеты не летают, дороги заблокированы: фото и видео снежного апокалипсиса в Японии
Самолеты не летают, дороги заблокированы: фото и видео снежного апокалипсиса в Японии
Лана Дель Рей засветила «помолвочное» кольцо: кто стал избранником певицы (фото)
Лана Дель Рей засветила «помолвочное» кольцо: кто стал избранником певицы (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь