Утро добрым бывает: смешные анекдоты

Как только экстрасенс говорит что может предвидеть будущее, сразу пропишите ему в рыло, не беспокойтесь, экстрасенс это предвидел и увернётся, а если не увернётся, то чего шарлатанов жалеть.

Муж обучает жену вождению и говорит: - Если видишь зеленый свет - то езжай, если красный, то стой, а если видишь, что я бледнею, то тут же жми на тормоз...

Сделал второй профиль в соцсетях. Так, за женой проследить. Познакомились, пофлиртовали... Узнал, что я умер два года назад.

- Вылечите меня от жадности. Только мне нечем платить.

- Не волнуйтесь, вылечим, заплатите.

Главный редактор журналисту:

- Пишите срочно статью.

- На каком языке?

- Иврите.

- Да это я понял, на каком языке писать-то?