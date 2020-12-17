Не хмурьтесь, улыбайтесь: анекдоты на день

Задница - самая многофункциональная часть тела. Кроме основного предназначения, ей думают, ей же чувствуют, через нее принимают решения и выполняют большинство работ.

Запись в дневнике ученика: "Уважаемые родители, завтра в 18:30 будет родительское собрание, вход бесплатный, выход - тысяча гривен".

Роза Марковна провела двадцать лет в счастливом законном браке, чего, правда, нельзя сказать о пяти ее сменившихся супругах.

Если человек выражает свои чувства в нецензурной форме, значит, его чувства настолько велики, что в цензурную форму не вмещаются.

Грязно в доме - это когда ты меняешь коту наполнитель лотка, а он туда ложится и не хочет вылазить.