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Пятница, 18.12.2020
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Пятничная улыбка обеспечена: утренние анекдоты

Пятничная улыбка обеспечена: утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Удивляюсь, но Ванга еще 30 лет назад предсказала, что 22 декабря 2020 года будет последним 22 числом и в декабре, и во всем 2020 году.

- Как заставить людей потратить последние деньги в магазинах?

- Дать народу информацию, что правительство начинает борьбу с обезумевшими ценами...

За 12 лет учебы в школе я не узнал ничего об ипотеке, уплате счетов и налогов. Зато я знаю строение инфузории туфельки.

Решил я перейти на здоровое питание. Чистил мандаринку, а сок как брызнет мне в глаз! Колбаса бы такого никогда не сделала...

Свежие шутки на любой вкус: вечерняя порция анекдотов

Знакомится сперматозоид с яйцеклеткой:

- Мне через такое пришлось пройти...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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