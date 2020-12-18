Пятничная улыбка обеспечена: утренние анекдоты

Удивляюсь, но Ванга еще 30 лет назад предсказала, что 22 декабря 2020 года будет последним 22 числом и в декабре, и во всем 2020 году.

- Как заставить людей потратить последние деньги в магазинах?

- Дать народу информацию, что правительство начинает борьбу с обезумевшими ценами...

За 12 лет учебы в школе я не узнал ничего об ипотеке, уплате счетов и налогов. Зато я знаю строение инфузории туфельки.

Решил я перейти на здоровое питание. Чистил мандаринку, а сок как брызнет мне в глаз! Колбаса бы такого никогда не сделала...

Знакомится сперматозоид с яйцеклеткой:

- Мне через такое пришлось пройти...