Свежие шутки на любой вкус: вечерняя порция анекдотов

- Ты абсолютно не обращаешь на меня внимания, как будто я тебе безразлична!

- Я уже ставил тебе лайк в инстаграме на этой неделе, отстань.

Мастерство женщины заключается в том, чтобы умело выдать свой гарпун за стрелу Амура!

Hа три вещи можно смотреть бесконечно: как льется вода, как горит огонь и... как тебе выдают зарплату.

Гуляя вдоль Темзы, Шерлок Холмс и доктор Ватсон увидели прелестную леди, которая барахталась в воде, размахивая руками. Как истинные джентльмены, они помахали руками в ответ.

- Интересно, какой изврат психики заставляет меня говорить голосовому помощнику "спасибо" и "пожалуйста"? Она же не настоящая!

- Правильно делаешь. Когда Скайнет придет к власти, тебе, может, и зачтется...