Настроение - выше крыши: подборка смешных анекдотов

— Привет Малыш, спешу, я только на минутку к тебе залетел.

— Ты говоришь прям как Фрекен Бок.

— В каком смысле?

— Она вчера ко мне в комнату заходит, – “Я только на минутку, я так рада, я так рада, я залетела…” Карлсон, что с тобой? Ты страшно побледнел… Тебе принести варенья?

– Дедушка Мороз! Исполни мои желания: доступные продукты, доступное здравохранение, достойную зарплату и достойную жизнь!

– То ты сразу уж и говори, что хочешь быть депутатом.

Боязнь монстра, который схватит тебя, если ты высунешь из-под одеяла руку или ногу – это генетический страх, который выработался у человека за тысячелетия жизни с котом.

Приснилось, что ученые вывели пчел весом в килограмм, у которых нет жала, но инстинкт жалить врага остался. И когда медведь нападает на улей, они забивают его жопами.

Сделала каминг-аут, призналась родителям, что я не люблю работать. Мать расплакалась, отец побежал за ружьем.