Шуточка-прибауточка: забавные анекдоты на вечер

Художественная гимнастика – это не спорт. Это довольно сложный, изматывающий, в чем-то окольный, но гарантированный способ очень удачно выйти замуж.

У каждого ребёнка был отстойный Дед Мороз, который оставлял бороду и усы висеть на подбородке. В этом году будет так же, но ещё с маской.

Каждый раз после секса я очень крепко обнимаю свою девушку, весь воздух выходит и я снова могу убрать её под кровать.

Просмотр стримов – это наше подсознательное желание вернуться в те времена, когда твой лучший друг звал в гости поиграть в новую крутую игру, потом все время сам сидел и играл, пока ты тупо рядом сидел, и в конце еще спрашивал “НУ КАК ТЕБЕ ИГРА? СКАЖИ ЖЕ КРУТО!”

Террористы захватили парламент. Они пригрозили, что, если немедленно не получат выкуп, то будут каждые полчаса выпускать по одному депутату.