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Суббота, 19.12.2020
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Проведите утро с улыбкой в День святого Николая: самые смешные анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Толкучка в автобусе. Автобус резко тормозит и женщина падает на рядом сидящего священника, восклицает: "Ого!".

На что священник отвечает: "Не ого, а ключ от храма".

- И не надо мне врать, что ты ночевал у своих друзей! Я ночевала у твоих друзей, тебя там не было!

- Почему ты все еще не замужем?

- Ну понимаете, я сейчас еще в таком возрасте, что принца искать уже поздно, выходить за первого встречного еще рано.

Самолечение приводит к тому, что главными хранителями врачебных тайн становятся провайдеры и провизоры.

Шуточка-прибауточка: забавные анекдоты на вечер

Приходит мужик домой в стельку пьяный, до кровати не дотягивает, падает на пол и засыпает. Жена бросает ему подушку и одеяло. Ночью женщина просыпается от грохота и мата. Муж ползает по полу и орет:

- Люська, зараза, включи свет, я с кровати слезть не могу!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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