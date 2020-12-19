Проведите утро с улыбкой в День святого Николая: самые смешные анекдоты

Толкучка в автобусе. Автобус резко тормозит и женщина падает на рядом сидящего священника, восклицает: "Ого!".

На что священник отвечает: "Не ого, а ключ от храма".

- И не надо мне врать, что ты ночевал у своих друзей! Я ночевала у твоих друзей, тебя там не было!

- Почему ты все еще не замужем?

- Ну понимаете, я сейчас еще в таком возрасте, что принца искать уже поздно, выходить за первого встречного еще рано.

Самолечение приводит к тому, что главными хранителями врачебных тайн становятся провайдеры и провизоры.

Приходит мужик домой в стельку пьяный, до кровати не дотягивает, падает на пол и засыпает. Жена бросает ему подушку и одеяло. Ночью женщина просыпается от грохота и мата. Муж ползает по полу и орет:

- Люська, зараза, включи свет, я с кровати слезть не могу!