Ударная доза праздничного настроения: свежая порция анекдотов

Звонок по телефону...
- Алло, здравствуйте, а Олю можно?
- А ее нету дома...
- Не, я знаю, она у меня, ну ее можно?
Судя по фильмам и сериалам, после апокалипсиса выживают в основном только фотогеничные люди.
Смотря свой сериал, супруга говорит мужу:
- Видишь, как он ее обожает!
- А сколько ему за это денег дают?
Хоронит зять тещу и причитает:
- Земля тебе пухом.
А товарищ ему:
- Ты же ее ненавидел, и желаешь земли пухом?
На что зять отвечает:
- Ты разве забыл, что у нее была аллергия на пух?
Глава семьи открывает дверь, на пороге теща. Муж, без энтузиазма:
- Здравствуйте, мама. Надолго к нам?
- Да пока не надоем.
- Что же так, даже чаю не попьете?