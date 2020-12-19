Ударная доза праздничного настроения: свежая порция анекдотов

Звонок по телефону...

- Алло, здравствуйте, а Олю можно?

- А ее нету дома...

- Не, я знаю, она у меня, ну ее можно?

Судя по фильмам и сериалам, после апокалипсиса выживают в основном только фотогеничные люди.

Смотря свой сериал, супруга говорит мужу:

- Видишь, как он ее обожает!

- А сколько ему за это денег дают?

Хоронит зять тещу и причитает:

- Земля тебе пухом.

А товарищ ему:

- Ты же ее ненавидел, и желаешь земли пухом?

На что зять отвечает:

- Ты разве забыл, что у нее была аллергия на пух?

Глава семьи открывает дверь, на пороге теща. Муж, без энтузиазма:

- Здравствуйте, мама. Надолго к нам?

- Да пока не надоем.

- Что же так, даже чаю не попьете?