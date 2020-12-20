Утренняя порция отменных шуток: юморные анекдоты

Вчера была в гостях. Думала, что уйду по-английски - не прощаясь. Хрен там... Ушла по-нашему: 10 раз на посошок и осталась с ночевкой...

Отец звонит с работы домой, интересуясь, как дела у больного сынишки:

- Как ты там? Какая у тебя температура?

- Сорок три.

- Да ты что?! Не может быть!

- Может. Мама только сейчас измеряла - так и сказала: "Тридцать шесть и семь".

Не могли бы вы одолжить свой пылесос?

- Сожалею, муж категорически запрещает выносить вещи из дома. Но, если вы желаете, можете попользоваться им у нас.

Мужик проколол шину, встал на обочину, меняет колесо. Тут к нему подваливает бомжеватого типа мужичок и спрашивает:

- Что делаешь?

- Да вот колесо снимаю.

Тогда этот мужичок берет булыжник и, разбивая стекло, говорит:

- Ну, а я тогда магнитолу возьму!

Петров хотел наладить отношения с тещей и сделать сюрприз - заказать ей красивое платье, но, как назло, она проснулась, когда он ее рулеткой мерял.