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Утренняя порция отменных шуток: юморные анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Вчера была в гостях. Думала, что уйду по-английски - не прощаясь. Хрен там... Ушла по-нашему: 10 раз на посошок и осталась с ночевкой...

Отец звонит с работы домой, интересуясь, как дела у больного сынишки:

- Как ты там? Какая у тебя температура?

- Сорок три.

- Да ты что?! Не может быть!

- Может. Мама только сейчас измеряла - так и сказала: "Тридцать шесть и семь".

Не могли бы вы одолжить свой пылесос?

- Сожалею, муж категорически запрещает выносить вещи из дома. Но, если вы желаете, можете попользоваться им у нас.

Мужик проколол шину, встал на обочину, меняет колесо. Тут к нему подваливает бомжеватого типа мужичок и спрашивает:

- Что делаешь?

- Да вот колесо снимаю.

Тогда этот мужичок берет булыжник и, разбивая стекло, говорит:

- Ну, а я тогда магнитолу возьму!

Улыбайтесь почаще: уморительные анекдоты на вечер

Петров хотел наладить отношения с тещей и сделать сюрприз - заказать ей красивое платье, но, как назло, она проснулась, когда он ее рулеткой мерял.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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