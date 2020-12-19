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Суббота, 19.12.2020
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Улыбайтесь почаще: уморительные анекдоты на вечер

Улыбайтесь почаще: уморительные анекдоты на вечер
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф

Если женщина уверена, что "вот это" нужно сделать "вот так вот", значит сегодня вы опять поругаетесь...

Ищем парк Шевченко, навстречу идет коренной одессит:

- Мы правильно идем в парк?

- Таки да! Только совершенно в противоположном направлении!

При выборе своего избранника женщине зачастую приходится решать, что лучше - человек без зарплаты или зарплата без человека?

У меня словно раздвоение личности. С одной стороны я супер-саркастический злой гений, который подкалывает и издевается над людьми. С другой я нежная сопливая хрень, которой хочется любви.

Ударная доза праздничного настроения: свежая порция анекдотов

- Эй вы, пятеро, все четверо ко мне, если я вас троих тут еще увижу, то оба получите в глаз, а теперь вали отсюда.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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