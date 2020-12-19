Улыбайтесь почаще: уморительные анекдоты на вечер

Если женщина уверена, что "вот это" нужно сделать "вот так вот", значит сегодня вы опять поругаетесь...

Ищем парк Шевченко, навстречу идет коренной одессит:

- Мы правильно идем в парк?

- Таки да! Только совершенно в противоположном направлении!

При выборе своего избранника женщине зачастую приходится решать, что лучше - человек без зарплаты или зарплата без человека?

У меня словно раздвоение личности. С одной стороны я супер-саркастический злой гений, который подкалывает и издевается над людьми. С другой я нежная сопливая хрень, которой хочется любви.

- Эй вы, пятеро, все четверо ко мне, если я вас троих тут еще увижу, то оба получите в глаз, а теперь вали отсюда.