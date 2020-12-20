Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день

- Ты, доченька, не жирная.
- А ляжки?!
- А ляжки соприкасаются из-за того, что когда-нибудь ты станешь русалкой.
- Через 800 метров поверните направо.
- Через 500 метров поверните налево.
- Похудейте на 10 килограмм.
- Вадик, я не тупая и твой голос от навигатора отличаю.
- Как ты объяснишь, что у тебя в телефоне номера чужих мужиков?
- В смысле? Они диктовали, а я записывала. Че тут не понятного-то?
Как можно гнобить людей за пол, расу, ориентацию, если можно гнобить за музыкальный вкус.
Сложив окружность шеи охранника с высотой потолка в офисе и умножив сумму на длину ног секретарши, он понял - фирма серьезная...