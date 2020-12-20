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Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день

Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф

- Ты, доченька, не жирная.

- А ляжки?!

- А ляжки соприкасаются из-за того, что когда-нибудь ты станешь русалкой.

- Через 800 метров поверните направо.

- Через 500 метров поверните налево.

- Похудейте на 10 килограмм.

- Вадик, я не тупая и твой голос от навигатора отличаю.

- Как ты объяснишь, что у тебя в телефоне номера чужих мужиков?

- В смысле? Они диктовали, а я записывала. Че тут не понятного-то?

Как можно гнобить людей за пол, расу, ориентацию, если можно гнобить за музыкальный вкус.

Утренняя порция отменных шуток: юморные анекдоты

Сложив окружность шеи охранника с высотой потолка в офисе и умножив сумму на длину ног секретарши, он понял - фирма серьезная...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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