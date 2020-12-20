Целая волна позитива на вечер: смешные анекдоты

Отпускаем гулять одного. Шесть лет ребенку, сломав глаза следим за ним с балкона. Возвращается огорченный, далее диалог:
- Мне на улице тетенька сказала, что у меня кофта девчачья.
- А ты что ответил?
- Что у нее усы, как у папы!
В столовой:
- А супчики у Вас есть?
- Есть. Один.
- Какой?
- Гороховый рассольник.
- Это же два?
- Теперь один. Нам кастрюля была нужна!
Семейная ссора.
- Козел!
- А ты - дура!
- А ты, а ты... чтоб ты забыл все пароли!
- Вот тут ты горячишься!
Муж является домой под утро.
- Где ты был? Я всю ночь глаз не сомкнула?
Муж, устало:
- А ты думала, я спал?
Приходит жена к мужу в тюрьму:
- Слушай, дети уже начинают спрашивать...
- Что - где папа?
- Нет - куда награбленное заныкал.