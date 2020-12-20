Целая волна позитива на вечер: смешные анекдоты

Отпускаем гулять одного. Шесть лет ребенку, сломав глаза следим за ним с балкона. Возвращается огорченный, далее диалог:

- Мне на улице тетенька сказала, что у меня кофта девчачья.

- А ты что ответил?

- Что у нее усы, как у папы!

В столовой:

- А супчики у Вас есть?

- Есть. Один.

- Какой?

- Гороховый рассольник.

- Это же два?

- Теперь один. Нам кастрюля была нужна!

Семейная ссора.

- Козел!

- А ты - дура!

- А ты, а ты... чтоб ты забыл все пароли!

- Вот тут ты горячишься!

Муж является домой под утро.

- Где ты был? Я всю ночь глаз не сомкнула?

Муж, устало:

- А ты думала, я спал?

Приходит жена к мужу в тюрьму:

- Слушай, дети уже начинают спрашивать...

- Что - где папа?

- Нет - куда награбленное заныкал.