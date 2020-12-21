Смех - лучший антистресс: новая порция прикольных анекдотов

- Опять пьешь?
- У меня стресс!
- У тебя каждый день стресс!
- Я ранимый...
- Самого себя стричь плохая примета?
- Конечно - у парикмахеров денег не будет.
Лучший способ успокоить нервы после скандала с женой - поточить кухонные ножи. И в хозяйстве порядок, и жена улыбаться начинает.
Алкоголик Сидоров отправился в лес к белкам с ответным дружественным визитом.
- Мама. Это Саша. Он очень положительный. Пиджак положил в лужу, чтобы я не наступила в грязь.
- Я рада, доченька.
- Да-да, поймал проходящего мужика, снял с него пиджак и положил в лужу!