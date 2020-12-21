Смех - лучший антистресс: новая порция прикольных анекдотов

- Опять пьешь?

- У меня стресс!

- У тебя каждый день стресс!

- Я ранимый...

- Самого себя стричь плохая примета?

- Конечно - у парикмахеров денег не будет.

Лучший способ успокоить нервы после скандала с женой - поточить кухонные ножи. И в хозяйстве порядок, и жена улыбаться начинает.

Алкоголик Сидоров отправился в лес к белкам с ответным дружественным визитом.

- Мама. Это Саша. Он очень положительный. Пиджак положил в лужу, чтобы я не наступила в грязь.

- Я рада, доченька.

- Да-да, поймал проходящего мужика, снял с него пиджак и положил в лужу!