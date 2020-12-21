Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты

Обожаю доставать дочку высказываниями типа “Я в твоем возрасте фильмы в туалете не смотрел” и “Я в твоем возрасте от бананов не отказывался”.

Вот последнее: “Я в твоем возрасте на уроках в постели не валялся.”

Когда на Руси еще не было календарей, время года определяли по оливье: если оливье с майонезом – зима, если оливье с квасом – лето.

Люди, которые очень много вертятся в кровати перед тем как уснуть, на самом деле не засыпают, а находят такую удобную позу, что теряют сознание от удовольствия.

Это Аркадий. Аркадий попал в армию через постель. Он проспал госэкзамены.

Когда буду в Германии, обязательно поеду на завод BMW и найду цех, где они делают пакеты.