Улыбка и смех спасет нас всех: забавные анекдоты на утро

– Что такое переполненный автобус?
– Это когда у дамы в сумочке звонит мобильник – а на другом конце автобуса люди чувствуют виброзвонок.
Зря начали вакцинацию с врачей – если что-то пойдет не так – вообще без медицины останемся. Надо было с депутатов начинать.
Купил на днях робота-пылесоса.
Преимущества:
1. Он черный.
2. Делает за меня грязную работу, пока я отдыхаю.
3. Работает за еду.
4. В голосовых диалогах называет меня хозяином.
5. Если будет плохо работать, его можно продать.
Очень доволен.
Боже мой, зачем люди зимой выходят из дома и едут на каких-то лыжах кататься, сноубордах, — они что, не умеют лечь и лежать?
Однажды записал на диктофон “Привет. Ага. Да. Верно. Ага. Да. Ты права. Ага. Да.” Включаю, когда жена звонит или тёща, и ухожу по делам. Ни разу за 7 лет совместной жизни не было конфликтов!