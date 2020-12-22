Улыбка и смех спасет нас всех: забавные анекдоты на утро

– Что такое переполненный автобус?

– Это когда у дамы в сумочке звонит мобильник – а на другом конце автобуса люди чувствуют виброзвонок.

Зря начали вакцинацию с врачей – если что-то пойдет не так – вообще без медицины останемся. Надо было с депутатов начинать.

Купил на днях робота-пылесоса.

Преимущества:

1. Он черный.

2. Делает за меня грязную работу, пока я отдыхаю.

3. Работает за еду.

4. В голосовых диалогах называет меня хозяином.

5. Если будет плохо работать, его можно продать.

Очень доволен.

Боже мой, зачем люди зимой выходят из дома и едут на каких-то лыжах кататься, сноубордах, — они что, не умеют лечь и лежать?

Однажды записал на диктофон “Привет. Ага. Да. Верно. Ага. Да. Ты права. Ага. Да.” Включаю, когда жена звонит или тёща, и ухожу по делам. Ни разу за 7 лет совместной жизни не было конфликтов!