Свежие шутки на любой вкус: анекдоты на вечер

Алкоголизм - это когда вы пьете больше своего врача.

- За что уволили Сидорова?

- Он спал на рабочем месте.

- Ну и что, многие спят.

- Да, но он спал с секретаршей директора.

В новом дизайне наших остановок общественного транспорта предусмотрено всё — металлические сиденья на случай мороза, прозрачная крыша на случай солнечной погоды и дырки в стенах на случай ветра.

Жена купила лотерейный билет.

- Если я выиграю, - сказала она мужу, - то куплю себе новое пальто.

- А если не выиграешь?

- Тогда ты мне его купишь.

Какая все-таки молодец моя жена. Пока я пол жизни мотался по морям – океанам, она сама растила детей, сама рожала, сама беременела.