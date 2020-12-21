Свежие шутки на любой вкус: анекдоты на вечер

Алкоголизм - это когда вы пьете больше своего врача.
- За что уволили Сидорова?
- Он спал на рабочем месте.
- Ну и что, многие спят.
- Да, но он спал с секретаршей директора.
В новом дизайне наших остановок общественного транспорта предусмотрено всё — металлические сиденья на случай мороза, прозрачная крыша на случай солнечной погоды и дырки в стенах на случай ветра.
Жена купила лотерейный билет.
- Если я выиграю, - сказала она мужу, - то куплю себе новое пальто.
- А если не выиграешь?
- Тогда ты мне его купишь.
Какая все-таки молодец моя жена. Пока я пол жизни мотался по морям – океанам, она сама растила детей, сама рожала, сама беременела.