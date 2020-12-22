Юмор на любой вкус: смешная подборка анекдотов

В связи с продолжающейся пандемией, массовые культурные мероприятия будут строго ограничены! А вот некультурные мероприятия могут проходить без ограничений.
Судя по всему, природные катаклизмы, войны, пандемия – это та плата, которую с нас взяли в 2020-м году за закрытие “Дом-2” и “Жить здорово”. Похоже на то, что нам не очень-то доверяют, раз требуют расчёта авансом.
18 лет: Добавляешь в соцсетях всех, кого видел хоть раз.
40 лет: Не добавляешь никого , даже тех, кого знаешь много лет. Потому что пошли они в жопу, лучше бы не знал их никогда.
– Изя, вы слышали, в армии Сан-Марино служит всего 80 человек.
– И шо с того?
– При желании их может захватить любая еврейская свадьба.
– Ну и кому нужны эти лишние 80 ртов на еврейской свадьбе?
Был у меня приятель в детстве. Кликуха была Ихтиандр. Потому что, когда мы ходили махаться район на район, он говорил: "Я не могу, мне в бассейн".