Юмор на любой вкус: смешная подборка анекдотов

В связи с продолжающейся пандемией, массовые культурные мероприятия будут строго ограничены! А вот некультурные мероприятия могут проходить без ограничений.

Судя по всему, природные катаклизмы, войны, пандемия – это та плата, которую с нас взяли в 2020-м году за закрытие “Дом-2” и “Жить здорово”. Похоже на то, что нам не очень-то доверяют, раз требуют расчёта авансом.

18 лет: Добавляешь в соцсетях всех, кого видел хоть раз.

40 лет: Не добавляешь никого , даже тех, кого знаешь много лет. Потому что пошли они в жопу, лучше бы не знал их никогда.

– Изя, вы слышали, в армии Сан-Марино служит всего 80 человек.

– И шо с того?

– При желании их может захватить любая еврейская свадьба.

– Ну и кому нужны эти лишние 80 ртов на еврейской свадьбе?

Был у меня приятель в детстве. Кликуха была Ихтиандр. Потому что, когда мы ходили махаться район на район, он говорил: "Я не могу, мне в бассейн".