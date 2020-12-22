Умора без минора: подборка анекдотов на вечер

- Милый, прикинь, только что проходила мимо детей, а они вызывают демона. Жуть.

- А тебя не смущает, что в этот момент появилась именно ты?

- Приведите пример неудачного брака в 2020-м году.

- Когда менеджер по туризму вышла замуж за ведущего массовых мероприятий.

— Что может быть хуже, если вам случайно позвонили в четыре утра?

— Хуже, если позвонили и не ошиблись…

Идеальная работа - это смотритель маяка. Не нужно покидать дом, не тратишь деньги на ерунду, ибо негде, ну и всегда можно утопиться или броситься с высоты.

Мало кто догадывается, что модные ныне варежки, пришитые к ручке коляски, увеличивают её стоимость на 20%.