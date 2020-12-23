Подарите миру свою улыбку: подборка смешных анекдотов

Новое в авиаперелетах. С нового, 2021 года, по всему миру, на всех рейсах вводится новый тариф “нищета”. Без багажа. Без горячего питания. Без места. Пассажир просто приклеивается скотчем снаружи к борту самолета.

Оцените свою экстравертность по десятибалльной шкале, где 1 — это «я боюсь звонить по телефону», а 10 — это навальный

Слышу как наверху робот-пылесос свалил с ёлки игрушку и гоняет её по этажу. Робопылесосы – это коты будущего.

Чтобы усилить ощущения от Нового года и поедания мандаринов, надо слегка придушивать себя гирляндой.

– Почему-то следующее слово, произносимое женщиной после «настоящий мужчина», это «должен».