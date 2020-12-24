Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: анекдоты на утро

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Четверг, 24.12.2020
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06:00 Сегодня Телеграф

Звонил маме вчера (79 лет, дай Бог ей здоровья).

Она мне говорит: "Звонил из соседней деревни какой-то дедок, замуж зовет... " Я ей говорю: "Так и выходи! ".

Ответ убил: "Да ну, сынок, хорони их потом! ".

Психиатр поздравляет своего пациента с прогрессом в лечении.

— И это вы называете прогрессом??? Шесть месяцев назад я был Наполеоном, а сейчас — никто...

Маленький сын спрашивает отца: — Папа, почему ты женился на маме?

Отец с торжествующей улыбкой обращается к жене: — Вот видишь, даже ребенок удивляется!

Что такое счастливое детство? Сухой памперс, крепкое здоровье, что-нибудь веселое по телеку, и рядом человек, которые любит тебя больше всего на свете. Что такое счастливая старость? Да, собственно, то же самое.

От улыбки станет всем светлей: смешные анекдоты на вечер

В подростковом возрасте думаешь, что однажды встретишь "кого-то особенного", а к 30 понимаешь, что особенных дохрена. Нормальных мало.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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