От улыбки станет всем светлей: смешные анекдоты на вечер

— Иваныч, ты что жене на Новый год подарил?
— Путевку на Гавайи!
— А что она тебе?
— Улетела!
— Милый, если ты меня поцелуешь еще раз, то я буду всю жизнь твоей!
— Ох, епт! Спасибо за предупреждение.
Принял решение больше не материться. Теперь сижу и молчу. Мне больше нечего сказать этому миру.
— Можно ли купить честного человека?
— Купить нельзя, продать можно.
Самостоятельная сборка мебели, поклейка обоев и ремонт в целом — это процесс, когда муж узнает, что никакой он не "любимый", "дорогой" и "зая", а "хрен безрукий".