От улыбки станет всем светлей: смешные анекдоты на вечер

— Иваныч, ты что жене на Новый год подарил?

— Путевку на Гавайи!

— А что она тебе?

— Улетела!

— Милый, если ты меня поцелуешь еще раз, то я буду всю жизнь твоей!

— Ох, епт! Спасибо за предупреждение.

Принял решение больше не материться. Теперь сижу и молчу. Мне больше нечего сказать этому миру.

— Можно ли купить честного человека?

— Купить нельзя, продать можно.

Самостоятельная сборка мебели, поклейка обоев и ремонт в целом — это процесс, когда муж узнает, что никакой он не "любимый", "дорогой" и "зая", а "хрен безрукий".