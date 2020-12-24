Скачать
Четверг, 24.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец
Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец
Амнистия для боевиков и отделение Крыма от Донбасса: чего ждать от переговоров с Россией в 2021 году
Амнистия для боевиков и отделение Крыма от Донбасса: чего ждать от переговоров с Россией в 2021 году
Что приготовить на католическое Рождество: рецепты вкусных блюд
Что приготовить на католическое Рождество: рецепты вкусных блюд
Малиновского выпустили, но уже было поздно: обзор матча Болонья - Аталанта (видео)
Малиновского выпустили, но уже было поздно: обзор матча Болонья - Аталанта (видео)

Лекарство от грусти: уморительные анекдоты на день

Лекарство от грусти: уморительные анекдоты на день
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф

Решили с супругой по четвергам говорить только на английском. Любые вопросы, любые фразы должны звучать только на английском, ни на каком другом языке. Поэтому мы по четвергам не разговариваем.

Нам на первом курсе показали учебник матана и говорят: "Первые 18 страниц вы 11 лет проходили в школе, а на остальные 400 у вас есть этот семестр".

- Я вам обещал, что второй раз пенсионный возраст повышать не буду?

- Да!

- Я человек слова, повышать не буду. Предлагаю начинать работать на 5 лет раньше.

Какие фразы можно произнести как занимаясь сексом, так и наряжая елку:

- Неплохо! Жаль, что мы делаем это только раз в год.

- Искусственная или настоящая?

- А может ближе к окну, чтобы соседям было видно?

Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: анекдоты на утро

Дзюба так и не понял, почему видео про трусы Навального набрало 18 миллионов просмотров, ведь даже трусы не показали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин выиграл: разведчик рассказал, чем закончится для Зеленского скандальная история с "вагнеровцами"
02 Обстрел посреди улицы в Москве закончился трагически: все детали и видео момента
03 Харьков простился с Кернесом: видео, как закончились похороны
04 Это не остановить: перл Гордона на интервью с Ходорковским стал мемом
05 Лежала вся в крови: женщину с подругами обстреляли посреди улицы в Москве (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Доллар продолжает стремительно дорожать: курс валют на 24 декабря
Доллар продолжает стремительно дорожать: курс валют на 24 декабря
К власти в Украине могут прийти военные: прогноз генерала
К власти в Украине могут прийти военные: прогноз генерала
Уже более миллиона украинцев заразились коронавирусом с начала пандемии
Уже более миллиона украинцев заразились коронавирусом с начала пандемии
Меладзе ворвался в TikTok и покорил молодежную соцсеть с первого видео
Меладзе ворвался в TikTok и покорил молодежную соцсеть с первого видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь