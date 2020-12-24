Лекарство от грусти: уморительные анекдоты на день

Решили с супругой по четвергам говорить только на английском. Любые вопросы, любые фразы должны звучать только на английском, ни на каком другом языке. Поэтому мы по четвергам не разговариваем.

Нам на первом курсе показали учебник матана и говорят: "Первые 18 страниц вы 11 лет проходили в школе, а на остальные 400 у вас есть этот семестр".

- Я вам обещал, что второй раз пенсионный возраст повышать не буду?

- Да!

- Я человек слова, повышать не буду. Предлагаю начинать работать на 5 лет раньше.

Какие фразы можно произнести как занимаясь сексом, так и наряжая елку:

- Неплохо! Жаль, что мы делаем это только раз в год.

- Искусственная или настоящая?

- А может ближе к окну, чтобы соседям было видно?

Дзюба так и не понял, почему видео про трусы Навального набрало 18 миллионов просмотров, ведь даже трусы не показали.