Отборные шутки в праздничную пятницу: утренние анекдоты

Мужчина снимает квартиру. Хозяин водит его, показывает комнаты. Заходят они в одну из комнат и хозяин говорит:
- Вы знаете, до вас эту квартиру снимал химик, и именно в этой комнате он проводил свои опыты.
- Ага, значит пятно на потолке - это результат его экспериментов?
- Вы почти угадали. Это сам химик.
- Чем занимаешься?
- Пасьянс раскладываю.
- На компьютере?
- Не. На полу. Носки за неделю постирали.
- Зятек, убей муху, они переносят заразу.
- Мама, угомонитесь, она вас не поднимет.
- Только в китайским языке при помощи интонации одну и ту же фразу можно изменить до противоположности.
- Да, конечно!
Я люблю играть в футбол с трехлетним сыном. Потому что я - хороший отец. А еще потому, что все остальные меня обыгрывают...