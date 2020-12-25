Отборные шутки в праздничную пятницу: утренние анекдоты

Мужчина снимает квартиру. Хозяин водит его, показывает комнаты. Заходят они в одну из комнат и хозяин говорит:

- Вы знаете, до вас эту квартиру снимал химик, и именно в этой комнате он проводил свои опыты.

- Ага, значит пятно на потолке - это результат его экспериментов?

- Вы почти угадали. Это сам химик.

- Чем занимаешься?

- Пасьянс раскладываю.

- На компьютере?

- Не. На полу. Носки за неделю постирали.

- Зятек, убей муху, они переносят заразу.

- Мама, угомонитесь, она вас не поднимет.

- Только в китайским языке при помощи интонации одну и ту же фразу можно изменить до противоположности.

- Да, конечно!

Я люблю играть в футбол с трехлетним сыном. Потому что я - хороший отец. А еще потому, что все остальные меня обыгрывают...