Этот прикол тоску поборол: вечерние анекдоты

- Ребята, у меня сегодня свидание!

- С кем, с резиновой куклой?

- Нет, с настоящей девушкой.

- А че, с куклой поссорился?

Заметил, что стало модным подворачивать джинсы, оголяя лодыжки.

Когда же станет модным носить джинсы, протертые до дыр между ног?!

У меня уже накопилась неплохая коллекция!

Сидела сегодня на остановке, соринка попала в глаз, и я сосредоточенно терла его. Рядом стояла бабуля - божий одуван, заметила это и сочувственно произнесла:

- Не плачь, доченька. Я в твои годы еще страшней, чем ты, была, и то вышла замуж!

- Доктор, а почему у меня так сильно болят почки после операции?

- Успокойтесь, больной, это невозможно! Они сейчас у патологоанатома...

Толстая пациентка у врача.

Врач:

- Таблетки для похудения пьете?

Пациентка:

- Пью.

- А сколько?

- Сколько, сколько... Пока не наемся!