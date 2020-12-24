Этот прикол тоску поборол: вечерние анекдоты

- Ребята, у меня сегодня свидание!
- С кем, с резиновой куклой?
- Нет, с настоящей девушкой.
- А че, с куклой поссорился?
Заметил, что стало модным подворачивать джинсы, оголяя лодыжки.
Когда же станет модным носить джинсы, протертые до дыр между ног?!
У меня уже накопилась неплохая коллекция!
Сидела сегодня на остановке, соринка попала в глаз, и я сосредоточенно терла его. Рядом стояла бабуля - божий одуван, заметила это и сочувственно произнесла:
- Не плачь, доченька. Я в твои годы еще страшней, чем ты, была, и то вышла замуж!
- Доктор, а почему у меня так сильно болят почки после операции?
- Успокойтесь, больной, это невозможно! Они сейчас у патологоанатома...
Толстая пациентка у врача.
Врач:
- Таблетки для похудения пьете?
Пациентка:
- Пью.
- А сколько?
- Сколько, сколько... Пока не наемся!