Скучать не придется: праздничные анекдоты на день

Отдел кадров областной больницы:

- У Вас есть медицинское образование?

- Конечно есть - 126 серий "Интернов" и все семь сезонов "Доктора Хауса"!

В одном вопросе мужчины и женщины, безусловно, согласны друг с другом: и те, и другие не доверяют женщинам...

За соседним столом в кофейне сидит чувак. Не втыкает в телефон, не сидит за ноутбуком, просто пьет кофе, как какой-нибудь психопат.

- Я боюсь снова столкнуться с этим жестоким и несправедливым миром!

- Петрович, кончай выеживаться, выходи уже! Мне нужно бытовку закрывать...

В одесском кинотеатре:

- Прошу прощения, мадам, снимите, пожалуйста, вашу шляпу! Я заплатил 50 гривен за билет и хочу хоть что-нибудь увидеть.

- А я за свою шляпу заплатила 500 гривен и хочу, чтобы ее все видели.