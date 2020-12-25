Делимся позитивной энергией: свежая порция анекдотов

Присяжные - это люди, собранные вместе с одной целью - определить, какая сторона наняла лучшего адвоката.
Гуглишь красное пятнышко, появившееся на ноге:
- Лишай, рак кожи, проказа, бубонная чума.
Приходишь с кровоточащими язвами к терапевту:
- Ну это возрастное, кушайте витамины, высыпайтесь.
1 января. Вечер. В квартире раздается телефонный звонок.
Хозяин, который не так давно уснул после бурного новогоднего празднества, срывает трубку и орет в нее:
- Какой придурок звонит в шестнадцать часов утра?!
- А это пример настоящего соцреализма - картина "Автослесари за работой".
- Но я вижу, что они сидят и курят!
- Я же сказал - это настоящий реализм.
На экзаменах, как во время пьянки, когда пытаешься рассказывать анекдоты. Вроде много знаешь, а фиг вспомнишь.