Делимся позитивной энергией: свежая порция анекдотов

Присяжные - это люди, собранные вместе с одной целью - определить, какая сторона наняла лучшего адвоката.

Гуглишь красное пятнышко, появившееся на ноге:

- Лишай, рак кожи, проказа, бубонная чума.

Приходишь с кровоточащими язвами к терапевту:

- Ну это возрастное, кушайте витамины, высыпайтесь.

1 января. Вечер. В квартире раздается телефонный звонок.

Хозяин, который не так давно уснул после бурного новогоднего празднества, срывает трубку и орет в нее:

- Какой придурок звонит в шестнадцать часов утра?!

- А это пример настоящего соцреализма - картина "Автослесари за работой".

- Но я вижу, что они сидят и курят!

- Я же сказал - это настоящий реализм.

На экзаменах, как во время пьянки, когда пытаешься рассказывать анекдоты. Вроде много знаешь, а фиг вспомнишь.