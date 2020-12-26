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Суббота, 26.12.2020
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Сон - для слабаков: утренние анекдоты

Сон - для слабаков: утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Неопытная гадалка нагадала Сергею два года без секса, но парень не растерялся и тут же доказал ей, что она шарлатанка.

В кабинет врача врывается человек с перекошенным лицом:

- Доктор, помогите, я вам денег дам, только помогите сначала!

- Давайте, давайте сначала деньги, а то поможешь людям - ни людей, ни денег, ни благодарности! Лежат в гробу и делают вид, что не узнали!

Отказавшая мужу в сексе, по причине головной боли, нарушает супружескую клятву: "И в печали, и в радости, и болезни, и в здравии".

- У меня вчера жена чуть со стыда не сгорела!

- Это как?

- В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру, а ей, видите ли, стыдно им дверь открыть, потому что она не накрашенная...

Делимся позитивной энергией: свежая порция анекдотов

- Здравствуйте, я - доктор Майоров. Я помогаю людям с алкогольной и наркотической зависимостью. Дешевые наркотики, бухло. Ребята, подходим...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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