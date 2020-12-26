Улыбнись и не грусти: прикольные анекдоты на день

- Официант, мы с супругой отмечаем 25 лет совместной жизни. Какое вино вы можете нам предложить?

- Давайте сначала определимся - вы хотите праздновать или забыться?

Африканская политическая мудрость: если во время военного мятежа тебя не съели на второе, то можно побороться и стать первым.

Мужик в понедельник опоздал на работу, его спрашивают что случилось? Он отвечает:

- А я проснулся - смотрю пасмурно, подумал выходной...

А утро все ближе и ближе, тишина гробовая, ни звука! По морде будильничьей вижу - звонить собирается!

Знаете, у меня уже появились знакомые, чью нижнюю часть лица я никогда не видел...