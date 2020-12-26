Вечерняя порция лучших шуток: смешные анекдоты

- Ну что, зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
- Да я, блин, после ваших цен пол месяца голодать буду!
Бабка говорит деду:
- Вася, у нас кажись, скоро появятся дети!
- Эка новость, ведь завтра пенсию принесут!
Вчера был у друга на ДР, запускали воздушного змея.
Аж до драки скандалили, всем хотелось за нитку подержаться и побегать с ним, а ведь в этой компании я был самый младшенький, мне 34 годика...
Стук в дверь. Мужик открывает, а там вровень с порогом маленькая бабка в черном балахоне с косой.
Мужик:
- Ты, че смерть? За канарейкой моей пришла?
Бабка:
- Я не смерть, я твоя импотенция.
Сегодня видел, как старушка помогала перейти дорогу парнишке, который торчал в своем айфоне.