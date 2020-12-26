Вечерняя порция лучших шуток: смешные анекдоты

- Ну что, зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.

- Да я, блин, после ваших цен пол месяца голодать буду!

Бабка говорит деду:

- Вася, у нас кажись, скоро появятся дети!

- Эка новость, ведь завтра пенсию принесут!

Вчера был у друга на ДР, запускали воздушного змея.

Аж до драки скандалили, всем хотелось за нитку подержаться и побегать с ним, а ведь в этой компании я был самый младшенький, мне 34 годика...

Стук в дверь. Мужик открывает, а там вровень с порогом маленькая бабка в черном балахоне с косой.

Мужик:

- Ты, че смерть? За канарейкой моей пришла?

Бабка:

- Я не смерть, я твоя импотенция.

Сегодня видел, как старушка помогала перейти дорогу парнишке, который торчал в своем айфоне.