Много смеха в воскресное утро: порция новых анекдотов

Мальчик пишет сочинение о своем отце: "Мой папа - самый сильный и храбрый! Он может переплыть самую широкую реку, победить в схватке с любым хищником, сразиться с любыми бандитами! Мой папа может все! Но чаще всего ему приходится мыть посуду, стирать белье и выносить мусор".

- Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.

- А потом?

- А потом начну раскачиваться.

- Хочу обрадовать тебя, Катюша, - обращается отец к дочери. - Андрей попросил у меня твоей руки.

- Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...

- И не надо, радость моя! Возьми ее с собой!

Все утверждают, что пенсионеры у нас поголовно бедные и несчастные. А посмотришь криминальные новости, и суммы, которые они просирают на приобретение всякой фигни у мошенников, обескураживают.

Вчера повторил опыт Ньютона с падением яблока на голову. Вместо яблок использовал соленые огурцы, вместо яблони - балкон на пятом этаже. Установлено, что мысли, высказанные прохожими после удара соленым огурцом по голове, ценности для науки не представляют.