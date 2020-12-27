Заряжаемся позитивным настроением: лучшие анекдоты

- Боже! Зачем ты дал людям уши, если они и так тебя не слушают?

- В 2020 году будет пандемия, сын мой.

- И что, тогда они начнут тебя слушать?

- Нет, но им будет за что зацепить маски.

Ученые доказали, что человек легко может прожить минимум 120 лет. А тяжело - 60 максимум.

Пожилой супруг приходит домой. Галстук на боку, на лице следы помады.

Жена в крик:

- Что это такое?! Ты опять взялся за старое?! Ты же клятву давал, что это больше не повториться!

- Дорогая, никакой клятвы я не нарушал, поскольку сегодня я взялся за молодое.

Вот в кино каждый злодей говорит своей жертве: "Кричи сколько хочешь, тебя все равно никто не услышит".

Где найти такую комнату? Я буду там петь!

Рыбак рыбака видит издалека - и начинает думать: "Откуда, зараза, он узнал про это место?!".