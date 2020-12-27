Шутки, которые сделают ваш вечер: свежие анекдоты

- Изя, поднимай жопу с дивана и сходи за солью к Розе!
Через полчаса:
- Дала?
- Дала!
- А где соль?
- У тебя лицо округлилось после отдыха на море. Хорошее питание?
- Нет, забыли насос, и я ртом два раза в день резиновый матрац надувал.
Тревога - это то же самое, когда в игре звучит боевая музыка, но ты не можешь найти врагов.
Большой плюс чая в том, что его можно пить на работе.
Большой плюс вискаря в том, что он выглядит как чай.
Диpектоp заводит в кабинет секpетаpшу и начинает сpывать с нее платье. Та:
- Иван Петpович, вы хоть двеpь-то закpойте!
- Hельзя, Kлава! Еще подумают, что мы тут водку пьем.