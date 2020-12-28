Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: утренние анекдоты

Криминальные новости. Разоблачена группа шарлатанов, которая пыталась выдать за снежного человека обыкновенного грузина-альбиноса.

- Узнал, что древние греки предпочитали жажду утолять не водой, а разбавленным вином.

- И как?!

- Греки были правы. Водой так не напьешься!

Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормоза.

У хорошей супруги муж не знает своих проблем, он целый день занят решением проблем своей жены.

Замечено, что если мужик сам толком не знает, чего он хочет, если предложить ему выпить, то отказа не последует.