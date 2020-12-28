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Понедельник, 28.12.2020
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Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: утренние анекдоты

Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Криминальные новости. Разоблачена группа шарлатанов, которая пыталась выдать за снежного человека обыкновенного грузина-альбиноса.

- Узнал, что древние греки предпочитали жажду утолять не водой, а разбавленным вином.

- И как?!

- Греки были правы. Водой так не напьешься!

Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормоза.

У хорошей супруги муж не знает своих проблем, он целый день занят решением проблем своей жены.

Шутки, которые сделают ваш вечер: свежие анекдоты

Замечено, что если мужик сам толком не знает, чего он хочет, если предложить ему выпить, то отказа не последует.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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