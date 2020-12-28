Время повеселиться: самые смешные анекдоты

Обнаружила, что у меня уже появились знакомые люди, чью нижнюю часть лица я никогда не видела.

Когда тебе больше 25, тебе больше не нужен будильник. Твои проблемы тебя сами разбудят.

Снег в декабре на дорогах – как первый секс: все чего-то хотят, куда-то тыкаются, у некоторых что-то получается, а у половины даже резины нет.

Жизнь – странная штука: сначала не хочется вставать в школу, потом в университет, потом на работу… А потом… бац! И надо срочно на автобус в 6 утра на другой конец города: там картошка дешевле.

Сначала покупаешь Киндер ради игрушки, потом ради шоколадки, а потом тебе жизненно необходимы желтые контейнеры, потому что ты старый, но смекалистый.