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Понедельник, 28.12.2020
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Время повеселиться: самые смешные анекдоты

Время повеселиться: самые смешные анекдоты
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф

Обнаружила, что у меня уже появились знакомые люди, чью нижнюю часть лица я никогда не видела.

Когда тебе больше 25, тебе больше не нужен будильник. Твои проблемы тебя сами разбудят.

Снег в декабре на дорогах – как первый секс: все чего-то хотят, куда-то тыкаются, у некоторых что-то получается, а у половины даже резины нет.

Жизнь – странная штука: сначала не хочется вставать в школу, потом в университет, потом на работу… А потом… бац! И надо срочно на автобус в 6 утра на другой конец города: там картошка дешевле.

Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: утренние анекдоты

Сначала покупаешь Киндер ради игрушки, потом ради шоколадки, а потом тебе жизненно необходимы желтые контейнеры, потому что ты старый, но смекалистый.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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