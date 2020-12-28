Настройся на волну позитива: подборка анекдотов на вечер

Парная консультация у психолога – это когда за твои деньги в твоём присутствии твоей жене объясняют, почему ты мудак.

– Аркадий Моисеевич, закройте, пожалуйста, форточку, на улице холодно!

– И таки шо? Вы думаете, шо если я закрою вашу форточку, на улице станет теплее?!

Ген. директор “Дома-2” заявил, что проект не закрывается, а уходит на другой канал. Вот сижу и ломаю голову, куда!? На “Спас” или “Культура”?

Прорыв в отечественной медицине произойдет в тот момент, когда выведут сорт подорожника, у которого нижняя сторона будет липкой, как у лейкопластыря.

– Чай, кофе, вино, пиво, водка, минералка?

– Вы сейчас прямо мои последние сутки пересказали.