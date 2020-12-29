Только позитивное начало дня: смешные утренние анекдоты

Депозит – это когда у тебя есть деньги, но ты живешь так, как будто их у тебя нет, а кредит – это когда у тебя нет денег, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.

В отделение банка ворвались люди без масок, и угрожая звуками, похожими на кашель, забрали у кассиров деньги.

Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Очень раздражает.

Алкоголизм — это болезнь, признано Всемирной организацией здравоохранения! А терапевт уперлась и больничный не дает…

Ночь темна и полна ужасов, и лишь холодильник в ней светел и полон обещаний.