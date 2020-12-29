Шутки-прибаутки: подборка анекдотов для хорошего настроения

Новый Год, семья за столом. Сын съел апельсин и тянется за вторым. Отец дает ему подзатыльник со словами

– Куда? Ты что думаешь апельсины на деревьях растут.

Потом задумывается на минуту и рассуждает вслух

– Гм. А ведь и вправду на деревьях. Блин! Чего же они такие дорогие?

Парень спрашивает у своего телефона:

– Алекса, скажи, почему у меня с девушками ничего не получается?

И слышит в ответ:

– Сири! Меня зовут Сири, идиот!

Заботливого мужика заметно сразу, если у него BMW или Range Rover, то он точно заботливый. Иначе у него была бы Toуota, которая не требует никакого внимания.

На собеседовании в коллекторской фирме:

- Скажите, почему вы выбрали нашу фирму?

- Видите ли, я не люблю людей.

- Достаточно, вы приняты.

У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой...