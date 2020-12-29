Смех повышает иммунитет: вечерние анекдоты

Новогодний совет. Первое правило дистанционной попойки по скайпу/зуму и т.д.: чокаться нужно не в экран, а в стёклышко камеры.
Мама спрашивает сына:
- Хочешь, чтобы к тебе пришел Дед Мороз?
- Нет, ему стишок придется рассказывать.
- Тогда Снегурочка?
- А она песенку попросит спеть.
- А чего ты хочешь тогда?
- Хочу, чтобы просто прислали оленей с подарками.
Умереть от английского вируса все-таки не такое западло, как от китайского.
А вот интересно! Все мужики, когда моют посуду, головой в шкаф над раковиной упираются? Или это только мой боится в обморок упасть?!
Сегодня такая погода, что сижу и думаю: а что если глинтвейн сделать на водке?..