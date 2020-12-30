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Среда, 30.12.2020
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Недосып как рукой снимет: смешные утренние анекдоты

Недосып как рукой снимет: смешные утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Остерегайтесь мошенников! Перед праздниками заказал жене духи от «Шанель» и золотые сережки, а прислали два спиннинга и стульчик для рыбалки.

Режиссер добросовестно отсмотрел с десяток претенденток на главную женскую роль в своем сериале, но все-таки с неизбежностью пришел к выводу, что наилучший вариант - нынешняя любовница продюсера.

Сейчас не время рисковать. Жена чихнула? Поживи пару недель у любовницы.

Моё новогоднее желание очень благородно: буду помогать подругам набрать лишние килограммы, чтобы на их фоне выглядеть стройнее...

Смех повышает иммунитет: вечерние анекдоты

Гороскоп на сегодня: Вы правильно распоряжаетесь деньгами, не тратите их на пустяки. И как они угадали? Денег осталось только на хлеб. Его и куплю!

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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