Сделаем Ваш день бодрее: уморительные анекдоты

Работа – женского рода, а отдых – мужского. Думаете, что это ничего таки не значит?..

Дельфины действительно очень умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку? То-то же.

Один день в неделю Даша бывает сама собой. А в остальные шесть дней восстанавливает репутацию.

Внезапно осознал, что каждый день, собираясь на работу, затягиваю шарф на шее чуть сильнее чем вчера.

Человек, у которого в этом году сбылось новогоднее желание “хех, вот бы дома сидеть, на работу не ходить”, только попробуй загадать сейчас что-нибудь в духе “хочу, чтоб всё это кончилось” не спеши, посиди, покрути варианты, поработай над формулировкой, пожалуйста.