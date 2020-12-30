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Среда, 30.12.2020
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Сделаем Ваш день бодрее: уморительные анекдоты
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф

Работа – женского рода, а отдых – мужского. Думаете, что это ничего таки не значит?..

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Человек, у которого в этом году сбылось новогоднее желание “хех, вот бы дома сидеть, на работу не ходить”, только попробуй загадать сейчас что-нибудь в духе “хочу, чтоб всё это кончилось” не спеши, посиди, покрути варианты, поработай над формулировкой, пожалуйста.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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