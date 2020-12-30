Улыбайтесь чаще: вечерние анекдоты

Ехала домой поздно, у мужчины кот вырвался на станции. Он зовет, а кот мечется, не слышит. Тут душераздирающий крик: "Помолчите! Я кота поймать хочу! Он мой лучший друг! " Я впервые услышала в метро такую тишину. Человек 100 замолчали и перепуганный кот сразу прибежал на "кис-кис" знакомым голосом, и вцепился в этого мужчину.

Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в спортивную сумку.

Жена его спрашивает: — Коля, нахрен нам столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!

Муж: — Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем... Это наш сын дома на два дня остается!

— Иваныч, я вот не пойму, как это напиться до поросячьего визга?

— Это значит много выпить.

— А где визг-то?

— Ну, так это потом, когда домой придешь, к жене!

Сначала ты говоришь, что в нашей постели никаких запретов, а потом с пельменями нельзя и куда ты тащишь арбуз?!

Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила!

— А ты ничего не перепутала? Это сначала ты мне суп приготовила, а потом мне плохо было!