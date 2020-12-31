Только улыбка и позитив: забавные утренние анекдоты

- Ты могла бы выйти замуж по расчету?

- Понимаешь, я так сильно люблю деньги, что это, в любом случае, был бы скорее брак по любви.

Чтобы стать счастливым, совсем не обязательно искать кого-то или чего-то. Иногда достаточно от кого-то или чего-то избавиться.

Apple выпускает новые марки iPhone быстрее, чем люди успевают выплачивать кредиты за предыдущие.

Чтобы людям было легче просыпаться, придумали будильник. А чтобы ещё и труднее было засыпать, придумали новости.

Если вам не хватает мотивации вставать рано утром, перестаньте есть после шести вечера, и будете вставать, чтобы пожрать.