Только улыбка и позитив: забавные утренние анекдоты

- Ты могла бы выйти замуж по расчету?
- Понимаешь, я так сильно люблю деньги, что это, в любом случае, был бы скорее брак по любви.
Чтобы стать счастливым, совсем не обязательно искать кого-то или чего-то. Иногда достаточно от кого-то или чего-то избавиться.
Apple выпускает новые марки iPhone быстрее, чем люди успевают выплачивать кредиты за предыдущие.
Чтобы людям было легче просыпаться, придумали будильник. А чтобы ещё и труднее было засыпать, придумали новости.
Если вам не хватает мотивации вставать рано утром, перестаньте есть после шести вечера, и будете вставать, чтобы пожрать.