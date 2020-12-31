С нами не соскучишься: самые смешные анекдоты про 31 декабря

31 декабря: столько выходных впереди, я успею сделать всё, что хотел.

11 января: Господи, ну какого хрена?

У нас с друзьями есть традиция, каждый год 31 декабря мы ходим... А вот 1 января уже нет...

Пора бы уже задуматься, где провести ночь с 31 декабря на 14 января.

Самый жуткий день - 30 декабря...

Полный холодильник еды, а ничего нельзя есть - все на завтра...

А хуже только 1 января - и выпивки и закуски море, а не лезет!

31 Декабря я заметил 1 Новогоднее чудо, действительно чудо, которое можно увидеть раз в год... Все кассы которые есть в магазине - работают!