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Четверг, 31.12.2020
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С нами не соскучишься: самые смешные анекдоты про 31 декабря

С нами не соскучишься: самые смешные анекдоты про 31 декабря
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф

31 декабря: столько выходных впереди, я успею сделать всё, что хотел.

11 января: Господи, ну какого хрена?

У нас с друзьями есть традиция, каждый год 31 декабря мы ходим... А вот 1 января уже нет...

Пора бы уже задуматься, где провести ночь с 31 декабря на 14 января.

Самый жуткий день - 30 декабря...

Полный холодильник еды, а ничего нельзя есть - все на завтра...

А хуже только 1 января - и выпивки и закуски море, а не лезет!

Только улыбка и позитив: забавные утренние анекдоты

31 Декабря я заметил 1 Новогоднее чудо, действительно чудо, которое можно увидеть раз в год... Все кассы которые есть в магазине - работают!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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