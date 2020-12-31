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Четверг, 31.12.2020
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Создаем праздничное настроение: подборка новогодних анекдотов на вечер

Создаем праздничное настроение: подборка новогодних анекдотов на вечер
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф

Мама поинтересовалась у своего сынишки:

- Что бы ты хотел получить на Новый год?

- Лошадку, пистолет и три дня не умываться!

Ресторан. Новый Год. Половина первого ночи.

- Официант, что за бифштекс вы мне дали! Я уже полчаса не могу его разрезать!

- Вы можете не торопиться, сэр, сегодня мы закрываемся в семь утра.

"Надо съездить в супермаркет сегодня, а то завтра будет очень много народу" — традиционно подумали все жители нашего города.

Пять законов Рождества:

1. Подарки делятся на две категории: те, которые вам не нравятся, и те, которых вы не получили.

2. Рождество - это время, когда половина подарков не доходит по почте, а остальные... м-да, лучше бы не дошли они.

3. Рождество было праздником мира и добра, пока кто-то не придумал дарить подарки.

4. Приготовление, поздравление, объедение, несварение.

5. Подарки следует покупать в последнюю минуту, чтобы избежать давки среди людей, решивших купить подарки заранее, чтобы избежать давки.

С нами не соскучишься: самые смешные анекдоты про 31 декабря

— Хочется как-то Новый год необычно встретить.

— Попробуй встретить трезвым.

— Не, экстрим не люблю.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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