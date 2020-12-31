Создаем праздничное настроение: подборка новогодних анекдотов на вечер

Мама поинтересовалась у своего сынишки:
- Что бы ты хотел получить на Новый год?
- Лошадку, пистолет и три дня не умываться!
Ресторан. Новый Год. Половина первого ночи.
- Официант, что за бифштекс вы мне дали! Я уже полчаса не могу его разрезать!
- Вы можете не торопиться, сэр, сегодня мы закрываемся в семь утра.
"Надо съездить в супермаркет сегодня, а то завтра будет очень много народу" — традиционно подумали все жители нашего города.
Пять законов Рождества:
1. Подарки делятся на две категории: те, которые вам не нравятся, и те, которых вы не получили.
2. Рождество - это время, когда половина подарков не доходит по почте, а остальные... м-да, лучше бы не дошли они.
3. Рождество было праздником мира и добра, пока кто-то не придумал дарить подарки.
4. Приготовление, поздравление, объедение, несварение.
5. Подарки следует покупать в последнюю минуту, чтобы избежать давки среди людей, решивших купить подарки заранее, чтобы избежать давки.
— Хочется как-то Новый год необычно встретить.
— Попробуй встретить трезвым.
— Не, экстрим не люблю.