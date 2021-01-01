Делитесь смехом в этот день: уморительные анекдоты про 1 января

Самый большой облом на 1 января для родителей. Ребенок говорит родителям, какой хороший подарок ему на Новый Год подарил Дед Мороз. - А родители, сволочи, ничего не подарили.
Просыпается мужик утром 1 января, подходит к зеркалу. Видит - изо рта свисает веревочка:
- Господи, хоть бы это был "Липтон"!
Утром, 1 января в винно-водочном отделе магазина стоит мужик со слезами на глазах. Подходит к нему другой:
- Ты чего? Водки нет, что ли?
- Есть.
- Денег нет?
- Есть.
- А что же тогда страдаешь?
- Не хочется!
1 января девушка пришла домой утром. Мать строго спрашивает её:
- С кем ты всю ночь шлялась?
- С Дедом Морозом, - недовольно отвечает дочь.
- Как тебе не стыдно, - шататься со старым мужчиной?! Неизвестно, что от них можно ожидать...
- К сожалению, ничего кроме конфет, мама...
Самое хреновое - это встречать Новый год в гостях! - Но понимаешь это только вечером 1 января, когда дома совершенно нечего пожрать...