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Пятница, 01.01.2021
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Делитесь смехом в этот день: уморительные анекдоты про 1 января

Делитесь смехом в этот день: уморительные анекдоты про 1 января
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф

Самый большой облом на 1 января для родителей. Ребенок говорит родителям, какой хороший подарок ему на Новый Год подарил Дед Мороз. - А родители, сволочи, ничего не подарили.

Просыпается мужик утром 1 января, подходит к зеркалу. Видит - изо рта свисает веревочка:

- Господи, хоть бы это был "Липтон"!

Утром, 1 января в винно-водочном отделе магазина стоит мужик со слезами на глазах. Подходит к нему другой:

- Ты чего? Водки нет, что ли?

- Есть.

- Денег нет?

- Есть.

- А что же тогда страдаешь?

- Не хочется!

1 января девушка пришла домой утром. Мать строго спрашивает её:

- С кем ты всю ночь шлялась?

- С Дедом Морозом, - недовольно отвечает дочь.

- Как тебе не стыдно, - шататься со старым мужчиной?! Неизвестно, что от них можно ожидать...

- К сожалению, ничего кроме конфет, мама...

А что это у Вас весь хлеб прошлогодний? Смешные анекдоты про 1 января

Самое хреновое - это встречать Новый год в гостях! - Но понимаешь это только вечером 1 января, когда дома совершенно нечего пожрать...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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